Пляжный отдых в столице: в пяти парках Москвы появились бассейны под открытым небом

Одна из самых больших зон отдыха на воде обустроена в ландшафтном парке «Митино», недалеко от Фестивальной площади. Его гости могут поплавать в 17-метровом или 13-метровом бассейнах.

Два бассейна под открытым небом появились в парке 50-летия Октября, недалеко от ротонды в центре зеленой территории. Там же оборудован джакузи.

Такая же зона отдыха есть в парке «Ходынское поле» - между панорамными качелями и парковым прудом.

Еще одна точка с бассейнами располагается практически в центре столицы — в парке «Красная Пресня», на Малом острове около главной сцены.

А 29 июля открылась дополнительная одна зона отдыха с двумя бассейнами под открытым небом в парке «Сокольники» - на территории кемпинга по адресу: 5-й Лучевой просек, владение 16А.

Посещение упомянутых бассейнов платное. О стоимости и всех предоставляемых услугах можно узнать на официальных сайтах парков.