Пляжный отдых в столице: в пяти парках Москвы появились бассейны под открытым небом

Летом 2023 года в пяти парках Москвы появились точки, где можно весь день купаться в чистых и теплых бассейнах, оборудованных лежаками, витаминными барами и спасательными вышками.
«Теперь отпуск или пляжные выходные можно организовать, не покидая столицы, конечно, если позволит погода. Этим летом в пяти парках города появились зоны отдыха с бассейнами под открытым небом. Их построили в рамках проекта мэра Москвы «Лето в парке». Можно прийти одному, с семьей или друзьями и провести весь день, загорая и купаясь», - сообщает Департамент культуры российской столицы.
Уточняется, что летние бассейны в парках работают с понедельника по четверг с 9:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 9:00 до 22:00. График может быть изменен из-за неблагоприятных погодных условий.
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Одна из самых больших зон отдыха на воде обустроена в ландшафтном парке «Митино», недалеко от Фестивальной площади. Его гости могут поплавать в 17-метровом или 13-метровом бассейнах.
Два бассейна под открытым небом появились в парке 50-летия Октября, недалеко от ротонды в центре зеленой территории. Там же оборудован джакузи.
Такая же зона отдыха есть в парке «Ходынское поле» - между панорамными качелями и парковым прудом.
Еще одна точка с бассейнами располагается практически в центре столицы — в парке «Красная Пресня», на Малом острове около главной сцены.
А 29 июля открылась дополнительная одна зона отдыха с двумя бассейнами под открытым небом в парке «Сокольники» - на территории кемпинга по адресу: 5-й Лучевой просек, владение 16А.
Посещение упомянутых бассейнов платное. О стоимости и всех предоставляемых услугах можно узнать на официальных сайтах парков.