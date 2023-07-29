Вносим эти подкормки в августе — капуста растет гигантская: кочаны плотные и не трескаются

В августе капусту нужно подпитать всего двумя элементами. Они помогут культуре нарастить крупные тугие кочаны. Если внести подкормки вовремя, то растения легко переживут температурные колебания.

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Во-первых, почву необходимо обогатить кальцием. Для этого можно использовать соответствующее удобрение из магазина. Но будьте внимательны: кальциевая селитра не подойдет. Так как в ней велико содержание азота. А этот элемент в августе противопоказан.

Во-вторых, капусте потребуется много калия. Чтобы обеспечить растения этим элементом, можно использовать в качестве подкормки раствор сульфата или монофосфата калия.

Если у вас есть солидный запас древесной или травяной золы, то можно не тратиться на удобрения из магазина. Зольный раствор обеспечит капусту обоими элементами сразу.

Важно! В августе необходимо следить за поливом. Почва не должна пересыхать. Избыточная влажность тоже крайне вредна. Если допустить перепады между засухой и дождями, то вилки могут пойти трещинами.

Источник: Дзен-канал «В саду у Валентинки»