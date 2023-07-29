Две причины: когда можно остаться без пенсии

Стало известно, когда россияне могут потерять пенсию.

Эксперт заявил, что Социальный фонд может отказать в страховых выплатах в двух случаях.

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Во-первых, при нехватке индивидуальных пенсионных коэффициентов может исчезнуть пенсия. Во-вторых, пенсии не будет при нехватке стажа.

К слову, на данный момент важно набирать 25,8 балла и иметь не менее 14 трудовых лет.

Можно продолжать работать или купить нужные коэффициенты, сообщили в 1prime.ru.