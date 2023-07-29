Магнитные бури в августе 2023 года: полный список опасных дней — будьте осторожны

В августе геомагнитная активность снизится. Но все-таки будут неспокойные периоды. Поэтому внимательно изучите этот список, чтобы подготовиться к неблагоприятным дням.

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1 числа, начиная с 12 часов ночи по московскому времени и на протяжение всего дня, ожидаются возмущения силой не более 2 баллов.

2 числа, после 9 часов вечера, сила ударов вырастет до 3 баллов.

3 числа прогнозируются солнечные вспышки мощностью до 3 баллов. Они продлятся большую часть следующего дня.

4 числа, после 9 часов вечера, сила ударов упадет до 2 баллов.

10 и 11 числа ожидается скачок до 3 баллов, однако ближе к 12 августа мощность ударов вновь снизится до 2 баллов.

Начиная с полуночи 12 числа и до вечера 19 августа будут слабые вспышки — не более 2 баллов.

19 числа, после 9 вечера, наступит период спокойствия, он продлится до вечера 29 августа. В это время мощность вспышек будет в районе 1 балла.

Однако сразу после затишья сила ударов возрастет до 3 баллов. Атаки начнутся вечером 29 числа и продлятся почти до самого конца 30 августа.

К вечеру 30 числа мощность ударов начнет угасать, она упадет до показателя в 2 балла.

Ситуация не изменится до середины 31 августа. Далее сила вспышек снизится до 1 балла.

Источник: rsute.ru