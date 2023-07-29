Даже самое жесткое мясо будет таять во рту: вот чем его нужно обмазать

Маринад из этих ингредиентов спасет даже самое жесткое мясо. Обмазав им стейки, вы получите нежнейшее мясо, которое будет таять во рту.

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Так, одним из лучших ингредиентов для размягчения мяса считается горчица. Достаточно натереть ею кусочки и убрать их в холодильник на всю ночь. Уже к утру мясо можно будет запекать.

Не отстает от горчицы майонез. Действовать нужно по тому же принципу: хорошо смазанные кусочки уберите в холод на несколько часов.

Еще один продукт для смягчения мяса — сода. Просто натрите ею стейки и поместите в холодильник на два часа — такого охлаждения для нежнейшего мяса будет достаточно.

По материалам belnovosti.by