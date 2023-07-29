Стилисты рекомендуют: три платья, которые лучше не надевать после 30

Стало известно, какие платья не нужно выбирать женщинам после 30 лет.

Во-первых, бархатные платья не подойдут женщинам 30+. Все дело в том, что бархатная ткань делает тело визуально более грузным. А темные варианты этой ткани могут сделать лицо усталым.

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Во-вторых, платья с кружевом отдают дешевизной. Так как нижний слой наряда в таких платьях виден невооруженным глазом.