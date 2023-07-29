Листья домашних растений пожелтели и подсохли? Устраняем проблему в два счета — готовим раствор

Фото: Global Look Press  

Этот раствор оживит любимые цветы.

Многие привыкли думать, что если листья комнатных растений пожелтели и подсохли, то все дело в недостаточном поливе. Однако это лишь одна из причин.

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Чаще всего кончики листьев желтеют и становятся сухими при дефиците калия. Его легко восполнить с помощью специального раствора, сделанного своими руками.

Для этого 2 грамма монофосфата калия размешайте в литре воды, влейте в опрыскиватель и регулярно обрабатывайте поврежденные листочки строго с обеих сторон. Пройдет всего несколько дней, и любимые цветочки оживут на глазах. 

По материалам belnovosti.by

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