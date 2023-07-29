Почему кошки ложатся у головы или в ногах — правда вас удивит

Кошки обожают спать у головы хозяев или в ногах. Многие привыкли думать, что таким образом питомец лечит от имеющихся болезней или предупреждает первые симптомы. Однако правда в том, что у этих действий есть еще одно объяснение.

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Действительно, кошки обладают удивительным даром лечить суставы. При артрите они воспаляются, отекают, а температура повышается — все это питомцы отлично чувствуют. Ложась в ноги, они облегчают самочувствие хозяина — и все благодаря шерсти. Она, словно грелка, разгоняет кровь, и тем самым снимает воспалительный процесс.

Если проблем с ногами нет, а кошка все равно любит лежать в этой зоне, то знайте: таким образом она демонстрирует свое лидерство.

В случае со сном у головы хозяев такая же ситуация. При высокой температуре кошки способны снимать боль, но если признаков болезни нет, то расценивайте это действо как возможность безопасно отдохнуть и показать свою любовь.

По материалам портала belnovosti.by