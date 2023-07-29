Как использовать грядку из под чеснока: посадите эти культуры — урожай будет шикарный

К августу у многих освобождается грядка из под озимого чеснока. Использовать эту землю для посадки прежней культуры нет смысла. Луковицам просто не хватит питания. Однако есть растения, которые будут рады такому предшественнику.

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Если вы хотите задействовать свободный участок немедленно. Посадите черную редьку или дайкон. Эти культуры успеют дать урожай до конца текущего сезона.

Но лучше подождите. Грядка после чеснока идеально подойдет для разведения клубники. А ее рекомендуется сажать в конце августа или начале сентября.

Следуйте этим советам, и урожай вас точно порадует.

Источник: tut-news.ru