Подкормите кабачки этим удобрением в июле — телеги урожая обеспечены

Для пышного урожая кабачкам особенно важна одна подкормка, и давать ее лучше в июле. Тогда культура будет плодоносить до самой осени — только и успевай собирать урожай.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Давать подкормку нужно по влажному грунту примерно раз в 10 дней, и так с абсолютно каждым растением.

Готовится удобрение из настоя коровяка (1:10), сорняков (1:5) или птичьего помета (1:15). Запах у подкормки специфический, но результат однозначно того стоит.

Ранее мы рассказывали о рецепте гарнира из кабачков, который идеально подойдет к рыбе и мясу. Блюдо в тысячу раз вкуснее запеканок и оладий.

По материалам Дзен-канала «Ваш цветок».