Пять вариантов трендовых вещей на осень – советы стилиста

Эксперт из мира моды рассказала, что будет актуально в августе и осенью этого года.
Оказалось, юбка-баллон будет одной из самых модных вещиц уже скоро.
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Также на пике популярности останутся костюмные жилетки. Их стоит надевать на голое тело в качестве топа.
А еще можно смело приобретать светло-серые костюмы свободного кроя.
Любители балеток могут ликовать. В предстоящем сезоне они будут в тренде.
Потертые кожаные куртки тоже можно надевать и не бояться осуждения модников. Об этом стилист рассказала в беседе с vnimanie.pro.