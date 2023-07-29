Пять вариантов трендовых вещей на осень – советы стилиста

Эксперт из мира моды рассказала, что будет актуально в августе и осенью этого года.

Оказалось, юбка-баллон будет одной из самых модных вещиц уже скоро.

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Также на пике популярности останутся костюмные жилетки. Их стоит надевать на голое тело в качестве топа.

А еще можно смело приобретать светло-серые костюмы свободного кроя.