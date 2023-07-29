Пять вариантов трендовых вещей на осень – советы стилиста

Мода и стиль. Фото: Global Look Press 

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова поделилась важной информацией.

Эксперт из мира моды рассказала, что будет актуально в августе и осенью этого года.

Оказалось, юбка-баллон будет одной из самых модных вещиц уже скоро.

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Также на пике популярности останутся костюмные жилетки. Их стоит надевать на голое тело в качестве топа.

А еще можно смело приобретать светло-серые костюмы свободного кроя.

Любители балеток могут ликовать. В предстоящем сезоне они будут в тренде.

Потертые кожаные куртки тоже можно надевать и не бояться осуждения модников. Об этом стилист рассказала в беседе с vnimanie.pro.

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