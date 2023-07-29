Как убрать стойкие пятна с белой обуви: 2 простейших рецепта — дел на 5 минут

Белая обувь выигрышно смотрится почти с любым нарядом. Она добавляет образу свежесть. Но только до тех пор, пока на поверхности не появятся первые пятна. А это неизбежно.

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Избавиться от загрязнений довольно сложно. Мыло и стиральный порошок здесь не помогут. Чтобы вернуть кедам былой цвет, нужно воспользоваться одной из двух хитростей.

Вывести пятна можно с помощью белой зубной пасты. Процедура займет не более 5 минут. Нанесите небольшое количество средства на проблемный участок. Потрите его щеткой и смойте пасту водой.

Если первый способ вам не подошел, попробуйте провернуть трюк с уксусом. Смешайте столовую ложку продукта с таким же количеством стирального порошка. Добавьте к ним половину чайной ложки соды и половину столовой ложки перекиси водорода. Нанесите получившуюся смесь на пятно. Подождите 20 минут и смойте ее теплой водой.

Оба способа работают великолепно. Но помните: перед тем как переходить к решительным действиям, нужно провести тест на незаметном месте.

Источник: tut-news.ru