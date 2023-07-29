Если переборщить с такой подкормкой, то у помидоров вырастут «желтые плечики» - есть будет нельзя

Не все удобрения могут принести пользу. Важно понимать, что растения надо подкармливать уже по отработанной схеме - и в каждый период лета им нужны определенные полезные вещества.

Например, если в августе переборщить с азотными удобрениями, то у помидоров вырастут так называемые «желтые плечики», как на фото. А это значит, что томаты в пищу уже употреблять будет нельзя.

Опытные огородники заявляют, что в последний месяц лета помидорам больше нужен фосфор и калий, чем азот. Тогда все будет хорошо, овощи не придется выбрасывать.

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