Обязательно делайте это с вещами перед стиркой — надолго сохранят свежесть, не потускнеют

Всего одна простая манипуляция с грязным бельем перед стиркой, и вы не узнаете свои вещи — чистейшие, долго пахнут свежестью и такие же яркие, как в день покупки.

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Для этого нужно правильно готовить вещи: перед стиркой абсолютно каждое изделие нужно вывернуть наизнанку.

Простое действие защитит краску, и белье еще долго не потеряет свой цвет. Мало того, будут в сохранности различные мелкие детали на внешней стороне изделия. Но главное — вывернутая наизнанку вещь намного лучше отстирывается.

Для суеверных есть и иная трактовка. Считается, что не вывернутое белье перед стиркой — к серьезным трудностям для хозяйки и членов ее семьи.

По материалам портала belnovosti.by