Два идеальных оттенка: как правильно выбрать помаду

Стало известно, какую помаду стоит выбрать всем модницам.
Губная помада является неотъемлемым аксессуаром в косметичке почти каждой женщины. Многие женщины предпочитают выделять губы яркими цветами. Но для женщин старше 40 лет это может быть неверным решением.
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Существует идеальный вариант помады для ежедневного макияжа, который никогда не подведет. Речь идет о натуральных оттенках помады.
Для брюнеток отлично подойдет кофейно-бежевый оттенок, который будет выглядеть эффектно. А блондинкам идеально подойдет пыльно-розовый оттенок.
Можно также использовать помаду с перламутровыми оттенками. Только постарайтесь не переборщить с блеском и объемом. Об этом рассказали в ncare.ru.