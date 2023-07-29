Объявлен средний курс доллара на 2024 год: многие не верят, но это новая реальность

Курс доллара не оправдал надежды российских властей. В прошлом году в Минфине закладывали средние котировки на 2023 год - 75 рублей за одного «американца». Однако реальность оказалась другой, цифры - больше, чем ожидали.

Экономические аналитики, в свою очередь, уверены, что в 2024 году ситуация уже особо не изменится. Увы, но дорогой доллар - это наша новая реальность.

«Средняя цена на доллар в следующем году будет в районе 90 рублей. Наша экономика просела и цены на нефть тут уже особо не спасут. Нужно более длительное время, чтобы все встало на свои места», - заявила экономист Екатерина Константинова.

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