Что делать, если махровые полотенца стали жесткими, как наждачка — копеечный рецепт

Вы, наверное, замечали, что махровые полотенца и прочие вещи из этой ткани после стирки становятся жестче. Это происходит из-за того, что моющие средства плохо выполаскиваются из волокон.

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Решить проблему довольно легко. Опытные хозяйки пользуются трюком с поваренной солью.

Все просто. Чтобы смягчить полотенца, нужно приготовить особый раствор. Для этого потребуется смешать 200 граммов продукта с 10 литрами воды.

Постирайте вещи обычным способом. Затем погрузите их в соленую жидкость. Хорошенько прополощите, отожмите и высушите. После этих манипуляций полотенца будут пушистыми, как облачко.

Источник: tut-news.ru