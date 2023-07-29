Рецепт варенья из кабачков — привкус цитруса сведет с ума каждого

Это блюдо готовят единицы, и очень зря: варенье из кабачков — необычное лакомство и его яркий и ни на что не похожий вкус однозначно стоят того, чтобы попробовать.

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Готовится оно из минимума ингредиентов. Понадобятся: 500 гр овощей, 300 гр апельсинов, 400 гр сахара и несколько зерен кардамона.

Сам процесс максимально прост. Нарежьте кабачки кубиками по 1 см, засыпьте сахаром и оставьте на некоторое время, чтобы овощ дал сок.

С апельсинов срежьте цедру, выдавите сок в кабачки и поставьте массу на медленный огонь на 45 минут. За пять минут до конца добавьте кардамон и мелко рубленую цедру.

Как варенье остынет — вскипятите его, и только после этого разливайте по банкам, пишет «Городовой».