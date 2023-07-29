Картофель будет расти как на дрожжах – рекомендации опытных дачников

Стало известно, как правильно ухаживать за картофелем.
Дачникам необходимо уделять внимание правильному уходу за растением, если они хотят хороший урожай картофеля.
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К концу лета рекомендуется обработать картофель медьсодержащими препаратами. Кроме того, культуре требуется дополнительное питание. Можно использовать комплексные удобрения с повышенным содержанием калия.
Однако следует избегать избытка азота в подкормке, так как это необходимо картофелю перед созреванием. Также необходимо регулярно поливать растение в случае продолжительной жары belnovosti.by.