Картофель будет расти как на дрожжах – рекомендации опытных дачников

Картофель. Фото: соцсети 

Воспользуйтесь этим советом.

Стало известно, как правильно ухаживать за картофелем.

Дачникам необходимо уделять внимание правильному уходу за растением, если они хотят хороший урожай картофеля.

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К концу лета рекомендуется обработать картофель медьсодержащими препаратами. Кроме того, культуре требуется дополнительное питание. Можно использовать комплексные удобрения с повышенным содержанием калия. 

Однако следует избегать избытка азота в подкормке, так как это необходимо картофелю перед созреванием. Также необходимо регулярно поливать растение в случае продолжительной жары belnovosti.by.

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