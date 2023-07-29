Курс доллара на 1 ноября: разворот на 180 градусов вопреки всем прогнозам

Экономические аналитики уверены, что в ближайшие дни рубль будет выравнивать свои позиции по отношению к доллару. По мнению экспертов, из-за высоких цен на нефть «американец» начнет сбавлять обороты, хотя в это особо никто не верил.

«Разворот цен на нефть и возможное повышение цен на газ к зимнему сезону могут оказать положительное влияние на курс рубля уже в ноябре. Доллар может упасть до 75 рублей», - заявила экономист Екатерина Константинова.

При этом другие аналитики считают, что доллар развернется на 180 градусов.

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