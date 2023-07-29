«Уйдете с великолепной прической»: что нужно сказать в салоне ухода за волосами

Стало известно, как добиться идеальной стрижки.

Важно сообщить мастеру, как вы ухаживаете за своими волосами. Это поможет эксперту подобрать для вас оптимальную длину и стиль.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».