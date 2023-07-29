«Уйдете с великолепной прической»: что нужно сказать в салоне ухода за волосами

Волосы. Фото: Global Look Press 

Не забудьте об этих правилах перед посещением парикмахера.

Стало известно, как добиться идеальной стрижки.

Важно сообщить мастеру, как вы ухаживаете за своими волосами. Это поможет эксперту подобрать для вас оптимальную длину и стиль.

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«Из салона вы точно уйдете с великолепной прической, но гораздо важнее, как она будет выглядеть завтра, через неделю и через месяц. Поэтому мастеру надо знать, как вы укладываете волосы и ухаживаете за ними каждый день», – отметила визажистка и стилистка по прическам Миабелле Ристорп.

«Например, если они густые и волнистые, я буду осторожна со слоями — они могут как украсить, так и сделать локоны слишком объемными. Поэтому для меня так важно знать, какие у клиентки волосы», – добавила эксперт.

Также стилист советует узнавать, какая прическа подходит именно к вашему лицу. А еще не стоит стесняться просить подобрать уход для волос. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

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