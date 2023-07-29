«Уйдете с великолепной прической»: что нужно сказать в салоне ухода за волосами

Стало известно, как добиться идеальной стрижки.
Важно сообщить мастеру, как вы ухаживаете за своими волосами. Это поможет эксперту подобрать для вас оптимальную длину и стиль.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Из салона вы точно уйдете с великолепной прической, но гораздо важнее, как она будет выглядеть завтра, через неделю и через месяц. Поэтому мастеру надо знать, как вы укладываете волосы и ухаживаете за ними каждый день», – отметила визажистка и стилистка по прическам Миабелле Ристорп.
«Например, если они густые и волнистые, я буду осторожна со слоями — они могут как украсить, так и сделать локоны слишком объемными. Поэтому для меня так важно знать, какие у клиентки волосы», – добавила эксперт.
Также стилист советует узнавать, какая прическа подходит именно к вашему лицу. А еще не стоит стесняться просить подобрать уход для волос. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.