Свекла наберет массу, каждый плод по килограмму: подкормите в августе этим средством – ахнете от богатого урожая

Свекла в конце июля набирает массу, и самое время ей в этом помочь. До сбора урожая еще есть время, и плоды могут вымахать крупными, если правильно подкормить грядки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В последнюю треть лета свекле необходимы азот, калий, фосфор – эти элементы помогают плодам расти, набирать сочность и вкусовые качества. Все они есть в нитроаммофоске. Ее-то и советуют использовать как подкормку опытные дачники.

Потребуется 40 граммов средства на ведро воды, разбавить и полить междурядья – на метр по два литра. Когда процедура будет завершена, следует полить свеклу обычной водой.

По материалам сайта Belnovosti