Месть для них главное и самое сладкое блюдо – выявлены злопамятные знаки зодиака

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым мстительность приносит наслаждение.
Лидерами в мести среди знаков зодиака являются Тельцы. Они искусны в быстрых реакциях и разработке долгосрочных планов. Поэтому с ними лучше не ссориться.
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Девы начнут отрывать контакты с обидчиком и распространять грязные слухи о нем. А далее будут действовать в зависимости от обстоятельств.
Причиной для мести может стать даже незначительное несогласие.
А Львы используют все доступные средства мести. Они применяют сарказм, разводят сплетни, оскорбляют напрямую и наносят долгосрочные удары.
Рыбы обижаются моментально, но месть копят долго. Они не ищут изощренных способов, просто в один прекрасный момент скажут обидчику все, что о нем думают. Об этом сообщили в Life.ru.