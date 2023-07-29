Месть для них главное и самое сладкое блюдо – выявлены злопамятные знаки зодиака

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым мстительность приносит наслаждение.

Лидерами в мести среди знаков зодиака являются Тельцы. Они искусны в быстрых реакциях и разработке долгосрочных планов. Поэтому с ними лучше не ссориться.

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Девы начнут отрывать контакты с обидчиком и распространять грязные слухи о нем. А далее будут действовать в зависимости от обстоятельств.