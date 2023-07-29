Как засолить помидоры в собственном соку: зимой сметут со стола и попросят добавки даже дети

Сезон заготовок стартовал, традиционно первым делом на засолку отправляются огурцы и помидоры. Помимо проверенных годами рецептом можно поэкспериментировать и приготовить помидоры в собственном соку – оригинально и вкусно, со стола сметут и добавки попросят даже дети.

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В приготовлении ничего сложного. Надо помыть помидоры, опустить в кипяток на пару минут, чтобы отошла кожица, и снять ее, затем распределить по банкам.

Часть томатов измельчить в блендере до однородного состояния, так же поступить с пучками петрушки, укропа, кинзы и горсти чеснока. Объединить и поставить на огонь.

На литр томатного маринада добавить 1 ст ложку соли, 3 ст ложки сахара, как только закипит. В конце – 1 ст ложку уксуса. Снять с плиты и залить в банки, затем на 15 минут поместить в кипяток на стерилизацию. После чего закатать под крышку и до зимы не открывать.

По материалам Telegram-канала "Дачные советы"