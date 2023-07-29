«К утру воскресенья дожди прекратятся»: эксперт рассказал о погоде в выходные в Москве

Дожди. Фото: Global Look Press 

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов поделился важной информацией.

Стало известно, какая погода ожидается в Москве в выходные 29 и 30 июля.

Оказалось, дожди не покидают столицу. Но солнцу тоже быть.

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«Осадки составят не менее 30% месячной нормы. Но затем фронтальная зона, связанная с южным циклоном, будет уходить на восток. Уже к утру воскресенья дожди прекратятся, и хорошая погода вернется в столицу», – процитировали эксперта в news.ru.

Напомним, ранее синоптики рассказали про экстремальные циклоны.

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