«К утру воскресенья дожди прекратятся»: эксперт рассказал о погоде в выходные в Москве

Стало известно, какая погода ожидается в Москве в выходные 29 и 30 июля.
Оказалось, дожди не покидают столицу. Но солнцу тоже быть.
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«Осадки составят не менее 30% месячной нормы. Но затем фронтальная зона, связанная с южным циклоном, будет уходить на восток. Уже к утру воскресенья дожди прекратятся, и хорошая погода вернется в столицу», – процитировали эксперта в news.ru.
Напомним, ранее синоптики рассказали про экстремальные циклоны.