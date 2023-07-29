Унитаз будет чистым – достаточно положить в него пластиковую бутылку

Стало известно, зачем оставлять в унитазе пластиковую бутылку.

Оказалось, забитый унитаз можно прочистить даже без помощи сантехника или вантуза. Обычная пластиковая бутылка может помочь решить эту проблему.

Чтобы избавиться от засора, вам понадобится 1,5-литровая пустая бутылка, из которой нужно удалить нижнюю часть. После этого вы опускаете импровизированное приспособление дном вниз в слив унитаза.

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Важно резкими движениями несколько раз погружать бутылку, чтобы создать воздушную подушку. Благодаря гидроудару, засор почти немедленно преодолеется. Об этом рассказали в novate.ru.