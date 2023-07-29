«Вложиться в рублевые активы»: эксперт рассказал, какое будущее ждет иностранную валюту

Стало известно, удастся ли заработать на разнице курсов.
Отметим, ослабление рубля спровоцировало продажу доллара. Однако эксперт считает, что рубль скоро укрепится. Поэтому заработать на разнице курсов не получится.
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«Таким образом, целесообразно продать избыточные валютные накопления и вложиться в рублевые активы. Например, в акции крупнейших российских государственных и коммерческих компаний или соответствующие ПИФы. Для туристических целей в краткосрочной перспективе небольшой объем валюты можно сохранить», – добавил Перепелица в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, как правильно хранить деньги, согласно приметам.