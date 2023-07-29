«Вложиться в рублевые активы»: эксперт рассказал, какое будущее ждет иностранную валюту

Стало известно, удастся ли заработать на разнице курсов.

Отметим, ослабление рубля спровоцировало продажу доллара. Однако эксперт считает, что рубль скоро укрепится. Поэтому заработать на разнице курсов не получится.

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