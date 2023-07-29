Экономист Беляев про курс доллара в августе: «Колебания могут быть достаточно размашистые»

О том, каким будет курс доллара в августе, поразмышлял кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Эксперт считает, что в фундаментальном соотношении экономик двух стран нет изменений. И если так продолжится в последний летний месяц, то «американец» будет стоить в районе 91 рубля.

«91 будет уже та точка, вокруг которой будут колебания. Они могут быть и достаточно размашистые: и по полрубля могут быть, и по рублю, но все равно маятник будет возвращаться к 91, с выходом на 92 в конце месяца», - рассказал Lenta.ru Беляев.

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