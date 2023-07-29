Блины рвутся и липнут к сковородке – почему: секрет идеального теста раскрыт

Блины – любимое блюдо россиян, а дети так их вообще обожают. Поэтому каждая хозяйка старается готовить их часто. Но раз на раз не приходится, и вот комом не только первый блин, но и второй, и следующий – прилипают к сковородке, рвутся, мнутся. Никакой эстетики, настроение испорчено.

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Почему так происходит? Дело не в молоке или муке, как считают ошибочно некоторые. А в яйцах. Стоит при замешивании теста добавить побольше яиц. Например, французские повара на литр молока берут почти десяток яиц. Именно этот ингредиент делает блины на сковородке эластичными и немнущимися, и рваться им не удастся.

По материалам сайта Belnovosti