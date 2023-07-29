Хрустящие огурчики получаются, если солить их так: рецепт рассола тут

Когда хозяйки делают на зиму заготовки, то стараются не совершать ошибок. Ведь это чревато порчей продукта – вздутая крышка, мутный рассол, мягкие огурцы встречаются сплошь и рядом. Поэтому при варке рассола, от которого все зависит, выдерживают пропорции максимально точно.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Алгоритм такой: огурцы вымыть, обрезать кончики, погрузить в банки, где на дне уже лежат по 3 листа смородины и вишни, 3 зубчика чеснока, 1 гвоздика, душистый перец горошком и зонтик укропа. Залить кипятком, подержать под крышкой, затем вылить воду в кастрюлю.

Когда закипит, насыпать (на трехлитровую банку) соли 2 ст ложки, сахара – 2 ст ложки, уксуса 70%-ного – 1 ст ложка. Залить в банки и закатать.

По материалам Telegram-канала "Идеи и советы"