Какая судьба уготована доллару в августе: финансист Зельцер – про курс валют

На последний месяц лета финансисты уже составили свои прогнозы относительно курса рубля. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер оптимистично смотрит в ближайшее будущее. Он видит падение доллара, поскольку предпосылок для этого уже несколько – это рост цен на нефть, замедление роста импорта в страну. Таким образом, ожидать трехзначных цен на валюту не стоит, по мнению Зельцера.

«На ближайший месяц видятся следующие курсы: 87–88 руб. за доллар, 96–97 руб. за евро и 12,1–12,2 руб. за юань», - рассказал свой прогноз эксперт.

По материалам сайта News.ru