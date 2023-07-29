Какая судьба уготована доллару в августе: финансист Зельцер – про курс валют

Доллары. Фото: Global Look Press

Даже простые люди теперь следят за рынком.

На последний месяц лета финансисты уже составили свои прогнозы относительно курса рубля. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер оптимистично смотрит в ближайшее будущее. Он видит падение доллара, поскольку предпосылок для этого уже несколько – это рост цен на нефть, замедление роста импорта в страну. Таким образом, ожидать трехзначных цен на валюту не стоит, по мнению Зельцера.

«На ближайший месяц видятся следующие курсы: 87–88 руб. за доллар, 96–97 руб. за евро и 12,1–12,2 руб. за юань», - рассказал свой прогноз эксперт.

По материалам сайта News.ru

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