Шедевральные помидорки из банки – зимой одно удовольствие: как правильно солить

Каждая дачница в конце июля начинает хлопотать на кухне, готовясь к зиме. Разносолы и варенья стали традицией, и первыми в списке на маринование обычно стоят помидоры и огурцы.

Чтобы зимой порадовать семью томатами с собственного огорода, много времени и сил не нужно. Важно лишь соблюдать рецептуру. Итак, берем банки, на дно каждой выкладываем 3 листика черной смородины, 3 зубчика чеснока, зонтик укропа, веточку базилика. Заполняем помидорами, добавляем ломтики болгарского перца. Все заливаем кипятком, накрываем крышкой и выжидаем 10-15 минут.

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Время прошло – сливаем воду из банок в кастрюлю, ставим на плиту и кипятим. Чтобы получился рассол, вносим 2 ст. ложки соли, 5 ст. ложек сахара, закипел – выключаем и наливаем 5 ст. ложек 9%-ного уксуса.

Разливаем рассол по банкам, закручиваем крышку, переворачиваем и утепляем. Как остынет – в погреб до зимы.

По материалам Telegram-канала «Дачные советы»