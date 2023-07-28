Зафиксирован теперь на этом уровне: озвучен новый курс доллара и евро — меняться не будет

Итак, доллар стоит 90,9 рублей, он подорожал в пятницу почти на рубль. Евро - 99, 9 рублей. Европейская валюта потеряла в цене несколько копеек.

Напомним, аналитики считают, что на неделе с 31 июля доллар будет торговаться в пределах 90–92 рублей, евро - 100–102 рубля.

По материалам cbr.ru