С чем смешать стиральный порошок, чтобы пожелтевший тюль стал ослепительно белым

Белые ткани со временем приобретают неприятный желтый оттенок. И тюль не является исключением. Вернуть прежний вид занавескам не так уж просто. Обычный порошок с задачей не справится.

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Опытные хозяйки рекомендуют добавлять при стирке разрыхлитель теста. По их заверениям, тюль станет белым, если смешать 2 пакетика продукта с обычным количеством стирального порошка.

Если тюль очень старый, то его следует замочить в особом составе. Для его приготовления нужно взять горсть порошка, 5 пакетиков разрыхлителя и 5 литров воды.

Занавески рекомендуется оставить в этой жидкости на 4 часа. Затем их нужно прополоскать и постирать привычным способом.

Источник: tut-news.ru