Столовую ложку залили стаканом кипятка и протерли подмышки: запах пота исчез без дезодоранта — никакой химии

Деликатная проблема неприятного запаха из подмышечных впадин особенно остра в летнюю жару. Если вы не сторонник решать ее с помощью дезодоранта или антиперспиранта, то наш лайфхак для вас.
Домашний тоник из коры дуба с лимонным соком поможет избавиться от запаха пота и придаст телу приятный аромат.
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Столовую ложку коры дуба нужно залить стаканом кипятка, выдержать час. Затем в отвар выжимается лимонный сок. Тоник готов.
Им можно протирать не только подмышки, но и все тело. Тоник нормализует потоотделение и придаст коже приятный аромат трав и цитрусовых.
По материалам opotlivosti.ru