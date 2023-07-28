Столовую ложку залили стаканом кипятка и протерли подмышки: запах пота исчез без дезодоранта — никакой химии

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Тоник из коры дуба с лимонным соком отлично решает деликатную задачу.

Деликатная проблема неприятного запаха из подмышечных впадин особенно остра в летнюю жару. Если вы не сторонник решать ее с помощью дезодоранта или антиперспиранта, то наш лайфхак для вас.

Домашний тоник из коры дуба с лимонным соком поможет избавиться от запаха пота и придаст телу приятный аромат.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Столовую ложку коры дуба нужно залить стаканом кипятка, выдержать час. Затем в отвар выжимается лимонный сок. Тоник готов.

Им можно протирать не только подмышки, но и все тело. Тоник нормализует потоотделение и придаст коже приятный аромат трав и цитрусовых.

По материалам opotlivosti.ru

Читайте также