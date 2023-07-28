Столовую ложку залили стаканом кипятка и протерли подмышки: запах пота исчез без дезодоранта — никакой химии

Деликатная проблема неприятного запаха из подмышечных впадин особенно остра в летнюю жару. Если вы не сторонник решать ее с помощью дезодоранта или антиперспиранта, то наш лайфхак для вас.

Домашний тоник из коры дуба с лимонным соком поможет избавиться от запаха пота и придаст телу приятный аромат.

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