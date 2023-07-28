Избавьтесь от долларов как можно скорее: что случится с «американцем» в ближайшие дни — шок-прогноз аналитиков

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Эксперты в финансовой сфере прогнозируют укрепление рубля.

Рубль в самой ближайшей перспективе начнет укрепляться — таковы прогнозы аналитиков. Американская валюта начнет уступать в цене российской, а значит, заработать на разнице курсов не получится. 

Люди, у которых есть излишки валюты, в эти дни массово избавляются от долларов. А аналитики называют такие цифры в своих шок-прогнозах, которые мы уже давно не видели.

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«Есть все шансы увидеть в ближайшей перспективе снижение курса доллара до значений 83-86 рублей за единицу американской валюты», — отметила финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова.

По материалам vnimanie.pro

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