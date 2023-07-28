Избавьтесь от долларов как можно скорее: что случится с «американцем» в ближайшие дни — шок-прогноз аналитиков

Рубль в самой ближайшей перспективе начнет укрепляться — таковы прогнозы аналитиков. Американская валюта начнет уступать в цене российской, а значит, заработать на разнице курсов не получится.

Люди, у которых есть излишки валюты, в эти дни массово избавляются от долларов. А аналитики называют такие цифры в своих шок-прогнозах, которые мы уже давно не видели.

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