Чем протереть старый линолеум, чтобы вернуть ему былой блеск — бесплатное средство

Чтобы вернуть былой лоск старому линолеуму, можно воспользоваться раствором уксуса, соли, нашатырного спирта или глицерина. Эти средства отлично работают. Но, к сожалению, они не бесплатные.

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Бережливые хозяйки долго думали над альтернативными вариантами. И пришли к выводу, что напольное покрытие можно отмыть с помощью картофельного отвара. Средство работает ничуть не хуже. Зато не стоит ни рубля.

Все просто. Смешайте жидкость после варки картофеля с водой в соотношении 1:1 и протрите этим составом пол. Когда жидкость высохнет, линолеум будет блестеть как новый. Эффект продержится не меньше месяца. Затем процедуру потребуется повторить.

Источник: tut-news.ru