У томатов появились твердые белые прожилки? Ситуацию можно исправить — дельный совет

Не спешите огорчаться, если помидоры выросли с твердыми белыми прожилками. Многие огородники считают, что в этом виновато гибридное происхождение растений. Но зачастую причина вовсе не в этом. А значит, ситуацию можно исправить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если таких плодов не очень много, то, вероятнее всего, дело в неправильном поливе. Совет прост. Не допускайте пересыхания грунта. Поступление воды должно быть регулярным, но умеренным. Поливать грядки следует за 2 часа до заката или через пару часов после восхода солнца.

Если прожилки встречаются почти у каждого помидора, то проблема кроется в избытке азота в аммонийной форме и нехватке калия, марганца и бора. Чтобы повлиять на ситуацию, нужно устранить этот дисбаланс.

Источник: дзен-канал «В саду у Валентинки»