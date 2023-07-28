Что приготовить из перезревших огурцов? Сделайте салат по-корейски — безумно вкусно

Не спешите выбрасывать огурцы-переростки. Из них можно приготовить великолепный салат по-корейски. Острый, хрустящий в пряном маринаде. Делайте сразу много, чтобы хватило на всю зиму.

Вам потребуется: 8 кг огурцов, 6 ст. ложек соли, 2 стакана сахарного песка, 2 стакана растительного масла, 300-400 мл уксуса 6%, 4 ст. ложки измельченного чеснока, паприка по вкусу, 4 ст. ложки соуса чили и 1,5 ч. ложки кориандра.

Нарежьте огурцы кольцами средней толщины. И уберите их в сторону. Теперь вам потребуется приготовить маринад.

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В отдельной посудине доведите до кипения масло и соедините его с солью, сахаром, уксусом, чесноком, соусом чили, кориандром и паприкой.

Далее залейте огурцы горячим маринадом, перемешайте их и подождите полчаса. Когда время пройдет, разложите салат по банкам. Уплотните овощи, чтобы они были покрыты жидкостью. И закатайте их после пастеризации.

Источник: дзен-канал «В саду у Валентинки»