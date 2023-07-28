Всех призвали срочно избавляться от валюты: бегите в кассы, пока доллары и евро еще принимают

Финансисты сходятся во мнении, что рубль опустился уже так низко, что дальше вряд ли продолжит дешеветь. И начнет укрепляться. Сейчас дорожает нефть, новых санкций пока не ожидается, возможно инвестиции в российскую экономику — все это укрепляет рубль.

Эксперты призывают всех, у кого есть избыток валюты, избавиться от нее в ближайшее время. Потому что позже не получится заработать на разнице курсов. В субботу многие банки работают и будут принимать наличные евро и доллары. В воскресенье продать валюту уже не получится. В банках в этот день выходной.

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