Йод и крахмал спасут участок – необычное применение привычных средств

После остывания крахмала важно добавить пять миллилитров йода и разбавить смесь в 10 литрах воды.

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Чтобы получить мощное удобрение и защитить растения от болезней, этот раствор достаточно применять один раз в две недели. Для одного растения необходимо использовать пол-литра средства. Об этом сообщили в cpykami.ru.