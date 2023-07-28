Йод и крахмал спасут участок – необычное применение привычных средств

Стало известно, для чего на даче использовать йод и крахмал.
Эксперты объяснили, что эффективность этих двух средств не уступает готовым удобрениям.
К слову, смесь йода и крахмала показывает невероятные результаты в уходе за растениями.
Чтобы приготовить полезное удобрение, нужно всего лишь сварить одну столовую ложку кукурузного или обычного крахмала до состояния клейстера.
После остывания крахмала важно добавить пять миллилитров йода и разбавить смесь в 10 литрах воды.
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Чтобы получить мощное удобрение и защитить растения от болезней, этот раствор достаточно применять один раз в две недели. Для одного растения необходимо использовать пол-литра средства. Об этом сообщили в cpykami.ru.