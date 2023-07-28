«Надо подбирать под тип фигуры»: какие купальники не стоит надевать в этом сезоне

Стилисты рассказали, какие купальники точно не стоит надевать этим летом.

Даже на пляже важно оставаться модницей. Раздеваться важно грамотно, советуют эксперты.

Персональный стилист Марина Герман подсказала, какие купальники не будут пригодны для этого сезона. Среди них оказались варианты с рюшами, оборками и кружевами, а также с эффектом пуш-ап.

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