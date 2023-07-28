«Это признак газлайтинга»: признаки того, что развод близко

Стало известно, когда в словах возлюбленного можно найти опасные сигналы. При их появлении специалисты советуют задуматься о разводе.

Оказалось, конец заинтересованности в вас говорит о приближении развода. Также применение насилия или унижения – путь к расставанию мужа и жены.

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