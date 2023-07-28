«Это признак газлайтинга»: признаки того, что развод близко

Стало известно, когда в словах возлюбленного можно найти опасные сигналы. При их появлении специалисты советуют задуматься о разводе.
Оказалось, конец заинтересованности в вас говорит о приближении развода. Также применение насилия или унижения – путь к расставанию мужа и жены.
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«Когда вы уверены, что по факту произошло одно, а партнер вас переубеждает, что ничего подобного не было. Это признак газлайтинга. Со временем жертва газлайтинга либо сходит с ума, либо склоняется к суицидальным мыслям», – добавила Юлия Жукова в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее психолог рассказала, какие слова заставят замолчать грубияна.