Как почистить килограмм чеснока за 5 минут: шелуха сама отвалится

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Этот метод пригодится для закруток.

Обычно кулинарам не нужно много чеснока, поэтому они даже не задумываются о том, как можно облегчить процесс чистки. Но все меняется, когда приходит пора делать заготовки на зиму. 

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На закрутки требуется большое количество чеснока. Поэтому многие хозяйки идут на хитрость. Которая позволяет очистить килограмм овощей буквально за 5 минут.

Все просто. Чтобы шелуха легко счищалась, нужно замочить зубчики в холодной воде на ночь. К утру кожура станет мягкой и податливой. Оболочка будет слетать как по маслу.

Источник: Дзен-канал «В саду у Валентинки»

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