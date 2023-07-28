Как почистить килограмм чеснока за 5 минут: шелуха сама отвалится

Обычно кулинарам не нужно много чеснока, поэтому они даже не задумываются о том, как можно облегчить процесс чистки. Но все меняется, когда приходит пора делать заготовки на зиму.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На закрутки требуется большое количество чеснока. Поэтому многие хозяйки идут на хитрость. Которая позволяет очистить килограмм овощей буквально за 5 минут.

Все просто. Чтобы шелуха легко счищалась, нужно замочить зубчики в холодной воде на ночь. К утру кожура станет мягкой и податливой. Оболочка будет слетать как по маслу.

Источник: Дзен-канал «В саду у Валентинки»