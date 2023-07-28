Бросаем это под малиновый куст в августе: в новом сезоне ветки ломятся от ягод

Финальный сбор урожая малины обычно приходится на конец августа. После того как последняя ягодка покинет куст, растения нужно как следует подкормить. Если этого не сделать, то можно запросто остаться без ягоды в следующем году.

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Чтобы восполнить дефицит питательных веществ после плодоношения, нужно посыпать почву под кустами золой. На одно растение следует брать около 100 граммов несгоревших остатков травы и древесины.

Также малинник можно подкормить компостом и перегноем. Если вы остановили свой выбор на этих средствах, то берите не менее 5 килограммов удобрения на каждый куст.

Источник: издание belnovosti.by