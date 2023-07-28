Поливаем перцы этим удобрением каждое лето: плоды растут крупные и мясистые — рецепт на август

Дачники суетятся у грядок с перцами все лето. Так как эту капризную культуру нужно постоянно ублажать. Важно все: от полива до рыхления грунта. И, конечно, без подкормок тоже никуда.

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В период плодоношения перцам требуется большое количество калия. Поэтому в августе культуру необходимо подпитать раствором древесной золы.

Для его приготовления нужно смешать 500 граммов измельченной в порошок золы с 10 литрами отстоянной воды.

Готовая подкормка вносится под корень. На одно растение следует брать около литра зольного раствора.

После этой процедуры перцы растут крупными и мясистыми. Даже хилые растения дадут приличный урожай.

Источник: antonovsad.ru