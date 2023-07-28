Грозы продолжаются: куда надвигаются экстремальные циклоны

Стало известно, в каких регионах ожидается непогода.
В ближайшие два дня Европейская часть России будет подвержена неприятным погодным условиям. Согласно данным Гидрометцентра, на пространствах этой территории ожидаются сильные грозовые дожди.
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Синоптики отмечают, что уже 28 июля атмосферный фронт начнет влиять на северо-западные регионы России. Оказалось, Ленинградская, Псковская, Новгородская области и Карелия столкнутся с грозовыми дождями и усиленным ветром.
Подобная ситуация установится и в столичном регионе уже с четверга. В Москве синоптики не исключают сильные дожди с грозой 28-29 июля, а также усиление ветра до 18 метров в секунду и возможность града.
Жителям южных регионов тоже не повезет с погодой. В ближайшие два дня Ростовскую область и Краснодарский край ожидает циклон, который принесет ливневые дожди и грозы. Об этом рассказали в meteoinfo.ru.