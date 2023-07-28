Грозы продолжаются: куда надвигаются экстремальные циклоны

Подобная ситуация установится и в столичном регионе уже с четверга. В Москве синоптики не исключают сильные дожди с грозой 28-29 июля, а также усиление ветра до 18 метров в секунду и возможность града.

Жителям южных регионов тоже не повезет с погодой. В ближайшие два дня Ростовскую область и Краснодарский край ожидает циклон, который принесет ливневые дожди и грозы. Об этом рассказали в meteoinfo.ru.