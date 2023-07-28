Обходите их стороной: эти знаки зодиака славятся своей черствостью и жестокостью

Некоторые люди отличаются черствостью. С такими лучше не связываться. Иначе они рано или поздно обязательно сделают вам больно. Астрологи считают, что в этом виноваты звезды. По их мнению, особая жестокость присуща трем представителям зодиакального круга.

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Стрельцы. Люди, рожденные под этим знаком, привыкли бить словом. В нужный момент они припомнят вам все, что вы успели сболтнуть. Можете не сомневаться: Стрельцы ударят по самым больным точкам.

Львы. Представители этого знака кажутся спокойными и дружелюбными. Но это маска. Если вы их обидите, то месть будет страшна. Львы отличаются упорством и терпением. Они сделают все, чтобы вы пожалели о своем поступке, даже если на это уйдут годы.

Скорпионы. Этот знак не знает пощады. Если вы перешли дорогу Скорпиону, то бегите со всех ног. Иначе желчный и красноречивый представитель этого знака опустит вашу самооценку на самое дно. Выбраться будет непросто. Так как Скорпионы жалят в самое сердце.

Источник: tut-news.ru