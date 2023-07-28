Теперь овсянку полюбит каждый: добавьте в кашу два ингредиента, которые преобразят ее

Стало известно, как правильно приготовить овсяную кашу.

Опытные домохозяйки знают, что можно добавить хрустящую текстуру к своей утренней овсянке.

Приготовьте хлопья по своему обычному рецепту, а затем возьмите сковороду. На ней обжарьте нарезанные колечками сосиски до золотистого цвета, используя кусочек сливочного масла. Затем нарежьте свежий огурец на маленькие кубики.

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И далее останется посыпать вашу овсянку ароматными добавками. Ваша овсянка приобретет насыщенный вкус, который всей семье захочется попробовать. Об этом рассказали в russianfood.com.