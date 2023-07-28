Ягод будет тьма: сделайте это с кустами смородины и удивитесь

Стало известно, какой совет дала агроном по поводу ухода за смородиной.
Анастасия Коврижных рассказала, как правильно ухаживать за смородиной после плодоношения. Ряд действий приведет к тому, что через год ягод будет больше.
Во-первых, нужно продолжать поливать кусты правильно. После сбора ягод необходимо поливать их жидкостью как минимум дважды: в августе и сентябре. Если осень будет сухой, рекомендуется добавить еще один полив в конце сезона.
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Во-вторых, важно подкармливать растения. Из органики можно внести 10 килограммов перепревшего компоста или перегноя, а из минеральных удобрений — 100 граммов суперфосфата и 40 граммов хлористого калия.
В-третьих, завершающим этапом будет обрезка. На каждом кусте нужно оставить 10–15 побегов разного возраста. При этом количество однолетних побегов должно быть на два-три больше, чем пяти-шестилетних. Об этом специалист сообщила в belnovosti.by.