Ягод будет тьма: сделайте это с кустами смородины и удивитесь

Стало известно, какой совет дала агроном по поводу ухода за смородиной.

Анастасия Коврижных рассказала, как правильно ухаживать за смородиной после плодоношения. Ряд действий приведет к тому, что через год ягод будет больше.

Во-первых, нужно продолжать поливать кусты правильно. После сбора ягод необходимо поливать их жидкостью как минимум дважды: в августе и сентябре. Если осень будет сухой, рекомендуется добавить еще один полив в конце сезона.

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Во-вторых, важно подкармливать растения. Из органики можно внести 10 килограммов перепревшего компоста или перегноя, а из минеральных удобрений — 100 граммов суперфосфата и 40 граммов хлористого калия.